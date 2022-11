Preso por matar jornalista Leo Veras é absolvido pela Justiça paraguaia

Preso pela morte do jornalista brasileiro Leo Veras, em fevereiro de 2020, Waldemar Pereira Rivas, o “Cachorrão” foi absolvido por unanimidade no Tribunal de Sentença da cidade de Pedro Juan Caballero (PY), que afirmou não haver provas da autoria.

Segundo informações da Rádio Império, os juízes que analisaram o caso afirmaram que o Ministério Público fez um trabalho deficiente, sem nexo causal “de que o acusado seja o braço logístico de alguma organização criminosa” e que também não se mostrou “qual foi a publicação que a vítima fez que pôde ocasionar a reação do acusado”.

Relembre o caso

Leo Veras morreu com 12 tiros enquanto jantava com a família, em fevereiro de 2020. De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, um dos disparos acertou a cabeça dele no momento em que ele tentou correr dos assassinos. O jornalista chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital particular da cidade paraguaia, mas não resistiu.