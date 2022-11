Vídeo: após receber notificação, Policial Militar é flagrado riscando viatura

Depois de receber uma notificação de trânsito, um policial militar riscou “de fora a fora” as duas portas do lado esquerdo de uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, na tarde de ontem (2),na Avenida Gury Marques, em frente ao Terminal Rodoviário de Campo Grande.

Antes de ser descoberto pelos agentes, ele teria tentado, segundo apurado pelo O Estado Online, dar carteirada e perguntou se os Guardas Civis haviam notificado o veículo. Após a resposta da guarnição o homem foi embora.

Conforme apurado pela reportagem, ao perceberem o dano no veículo oficial, os agentes voltaram até o interior do terminal e pediram acesso às imagens de circuíto de monitoramento.

Nas imagens também recebidas pela nossa equipe é possível ver o homem passando uma vez e ao voltar próximo da viatura, ele passa com as mãos nas portas do lado esquerdo do carro.

O fato foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado como -dano ao patrimônio publico, crime que não é julgado pela Justiça Militar,já que se trata de crime de menor potencial ofensivo.

Entramos em contato com a assessoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul que informou não ter sido notificada, mas que ao receber a denúncia irá agir conforme determinado pelo Comandante do Batalhão em que o Policial Militar é lotado. Informou também que, possivelmente, o militar não sofrerá processo militar e pode responder, por meio de TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Já a Guarda Civil Metropolitana, disse que irá encaminhar a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), ofício com os dados da ocorrência.

Nota oficial, sobre o fato ocorrido onde um Policial Militar risca viatura da Guarda Civil Metropolitana!

A Secretária Especial de Segurança e Defesa Social – SESDES, irá encaminhar à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, ofício com dados desta ocorrência, incluindo os vídeos contendo as imagens do vandalismo. Sendo assim, tão logo receba comunicado oficial da ocorrência.