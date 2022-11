No centro da Capital, casal acorda com assaltante dentro de casa

Casal que mora no centro de Campo Grande, foi surpreendido e acordaram com um assaltante dentro de casa, na manhã de ontem (2) e tiveram a casa revirada pelo bandido que roubou vários pertences e o carro da família.

Conforme Boletim de Ocorrência, próximo das 9h da manhã, umas das vítimas, um homem, de 44 anos e a namorada acordaram com a invasão e não teriam percebido que os criminosos já estavam no interior da residência.

Supostamente com uma arma empunho, um dos bandidos, ao entrar no quarto do casal, anunciou o assalto. Na sequência ordenou que o casal não o olhasse no rosto e teria arrancado uma corrente de ouro do pescoço do homem.

Consta no registro policial que dentro da casa o bandido tomou guaraná com gin tônica, roubou celular, chapéu, par de tênis, bebidas, perfumes, TV e alguns alimentos. Tudo foi colocado dentro de uma caminhonete Gran Cherokee, pertencente as vítimas, que também foi levada pelo autor.

A caminho da delegacia o casal teria sido informado que a caminhonete e o celular teriam sido encontrados. O caso foi registrado como roubo qualificadona Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.