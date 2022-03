Batayporã aumenta em R$ 84 mil repasse às organizações sociais

A Prefeitura de Batayporã, município distante 311 quilômetros de Campo Grande, pretende fazer um aumento de R$ 84 mil o valor anual repassado à organizações da sociedade civil que prestam serviços à comunidade.

Com os projetos de lei 5 e 6/2022, de autoria do Executivo municipal, aprovados por unanimidade na última sessão da Câmara de Vereadores, o montante destinado ao Lar Santo Antônio, Casa do Migrante Padre São João Calábria e a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) vai mudar de R$ 324 mil para R$ 408 mil – isso após a sanção.

O valor corresponde à soma das verbas para as três instituições. Segundo o secretário municipal de Administração, Finanças e Planejamento, Gabriel Boffo, a medida é “fruto da organização financeira da Prefeitura e do compromisso com as organizações”.

“Esse era um desejo do prefeito desde que começamos a regularização dos repasses quando assumimos a gestão. Dialogamos com os representantes das instituições e estamos cumprindo nossa meta de aumentar os valores mensais”, pontuou Boffo.

Antes, o montante destinado por mês à Apae e ao Lar Santo Antônio era de R$ 12 mil. Com a medida, as organizações irão receber mensalmente R$ 15 mil e R$ 14 mil, respectivamente. Já a Casa do Migrante, que era contemplada com R$ 3 mil, terá o repasse de R$ 5 mil.

“Estamos falando de uma escola de atendimento especializado, um lar que acolhe idosos e um abrigo temporário. Portanto, serviços muito importantes para o município. É primordial que a administração municipal tenha seriedade diante desses convênios e, sempre que possível, melhore as condições para apoiá-los”, complementou o prefeito de Batayporã, Germino Roz.