Com eventos gratuitos, circo e teatro têm agenda cultural em 2022

A Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) compartilhou em suas redes sociais as datas de um novo evento de cultura, a “Semana do Teatro e do Circo 2022”. Programado para acontecer dos dias 23 a 27 deste mês, a agenda contará com exclusividade a classe artística sul-mato-grossense, prometendo apresentações gratuitas à população.

Com o fim do isolamento social em decorrência da pandemia de COVID-19, a prefeitura da Capital – em conjuntos com a pasta municipal de cultura – está realizando diversas programções no intuito de levar arte e lazer ao campo-grandense.

Contudo, especificamente sobre a semana, a agenda ainda será divulgada na página do Instagram da Sectur.

Por sua vez, a 14º Semana do Artesão já está escalada no calendário: a partir desta próxima sexta-feira (18) até o dia 26 de março eventos com artistas regionais e stands de artesanato local estão disponíveis ao público. A entrada é gratuita.