Rally dos Sertões volta a Mato Grosso do Sul no segundo semestre deste ano

Considerado uma das maiores competições off-road do mundo, foi confirmado hoje (16) que o Rally dos Sertões voltará a Mato Grosso do Sul em 2022. Com o slogan “Gigante por natureza”, em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, a corrida deste ano terá duração de 15 dias e será realizada entre os meses de agosto e setembro.

O governador Reinaldo Azambuja confirmou a participação do Estado no roteiro da prova após reunião em São Paulo (SP) com o CEO do Rally dos Sertões, Joaquim Monteiro.

O secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), também participou do encontro que bateu o martelo sobre a inserção do Mato Grosso do Sul na corrida. “Nosso Estado já adotou o Rally dos Sertões como um importante evento para movimentação econômica e turística”, pontuou.

Esta é a terceira vez que Mato Grosso do Sul será rota do rali. Em 2017, os competidores largaram em Goiânia (GO) e chegaram em Bonito, passando por Coxim e Aquidauana. Já em 2019, a largada da prova ocorreu em Campo Grande e os pilotos passaram por Costa Rica antes de chegarem ao ponto final, em Aquiraz (CE).