Parlamentares pressionam Alcolumbre por sessão com pauta única para analisar veto ao PL da Dosimetria

Deputados e senadores do PL estão mobilizados para convencer o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a convocar uma sessão com pauta única para analisar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao chamado PL da Dosimetria. A proposta trata da redução de penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e aguarda deliberação do Congresso desde o início deste ano.

Para pressionar pela votação, parlamentares da oposição iniciaram a coleta de assinaturas para apresentar um requerimento formal solicitando a convocação da sessão. De acordo com o senador Jorge Seif (PL-SC), um dos responsáveis pela articulação, já foram reunidas mais de 20 assinaturas de senadores. A meta é chegar a cerca de 40 apoios para fortalecer o pedido junto à presidência do Congresso.

Segundo Seif, Alcolumbre teria sinalizado positivamente à iniciativa, desde que haja respaldo parlamentar suficiente. A proposta apresentada pelos congressistas é realizar uma sessão exclusiva para tratar do tema, sem inclusão de outros assuntos que possam gerar impasse político, como o pedido de criação da chamada CPI do Master.

Para que o requerimento avance, é necessário o apoio de pelo menos um terço dos deputados e senadores. Na Câmara, a mobilização para reunir assinaturas estaria sendo conduzida por parlamentares ligados ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Durante sessão realizada nesta quarta-feira (8), Alcolumbre afirmou que pretende dialogar com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para definir uma data para análise do veto. Segundo ele, o Congresso precisa deliberar sobre o tema “o mais rápido possível”, por se tratar de um assunto considerado relevante pelos parlamentares.

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