Ponte desaba com caminhão de soja em Bonito

A ponte de madeira que dá acesso à Fazenda Cheyenne, na região do distrito Águas do Miranda em Bonito, foi interditada na manhã deste sábado (1º). A interdição ocorreu porque uma carreta carregada de soja tentou cruzar a ponte, mas a estrutura cedeu devido à sobrecarga.

Em resposta, a Demtrat (Departamento Municipal de Trânsito) foi até o local para sinalizar o trecho e identificar uma rota alternativa para os motoristas que desejam acessar a área rural.

De acordo com o secretário municipal de obras, Luiz Alberto Busanello, a ponte foi projetada para suportar 15 toneladas.

