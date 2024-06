Quer aproveitar o sabadão? Confira a programação

O Melhor Show do Mundo… Na Minha Opinião

Horário: 18h

Local: CCJOG

Classificação: livre

Espetáculo: Encontro

Horário: 20h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Classificação: livre

Arraiá Ziriguidum – O primeiro arraiá da cidade será na Feira Ziriguidum, abrindo os caminhos de São João. Vai ter a gastronomia de sempre, arte, apresentações musicais, lazer e economia criativa. Terá também pescaria para maiores de idade e correio elegante. Os participantes poderão arrastar o pé nos embalos de Nino Rodrigues, Gabriel Chiad, Flor de Pequi e Bloco dos Forrozeiros.

Horário: 16h às 22h

Local: Praça do Preto Velho – Entre as avenidas Noroeste e Salgado Filho – Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Pagode do Tadeu – As melhores do sambista Jorge Aragão estarão no Pagode do Tadeu, no Copo Bar.

Horário: 19h

Local: Copa Bar e Restaurante – R. 14 de Julho, 2530 – Centro

Entrada: gratuita

Homenagem a Nêgalu – No sábado, a Cufa (Central Única das Favelas) de Campo Grande será o palco de uma grande homenagem à rapper Luciana Ferreira, conhecida como Nêgalu, que faleceu no último dia 19 devido a um AVC. Luciana era integrante do colegiado estadual de hip hop e participava ativamente de batalhas de poesia, abordando temas relevantes e demonstrando seu comprometimento com a expressão artística.

O evento, que também celebrará a cultura hip hop, incluirá a Batalha da Ponte, uma competição de rimas que faz parte do projeto Da Ponte para Cá, destacando jovens talentos da comunidade. Durante o dia, os grafiteiros Thais Maia e GB realizarão uma homenagem a Nêgalu através de sua arte na CUFA.

Horário: 18h

Local: sede da Cufa Campo Grande – R. Livino Godoy, 710 – São Conrado

Entrada: gratuita

Iara Rennó – A Estação Cultural Teatro do Mundo recebe Iara Rennó no “Palco Delas”. A cantora foi indicada ao Grammy Latino 2022 com o álbum Oríkì na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, tem nove álbuns lançados. Possui cerca de 130 músicas gravadas, algumas interpretadas por grandes nomes da música brasileira como Elza Soares, Ney Matogrosso, Gaby Amarantos, Jaloo, Ava Rocha, Virgínia Rodrigues e Lia de Itamaracá. No palco, haverá participação de Geraldo Espíndola.

Horário: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, – Centro

Entrada: ingressos a R$ 60, com compra pelo WhatsApp (67) 99696-9774

Tchê Rock – Diversas bandas e artistas locais de rock se reúnem no sábado para fazer show em prol do Rio Grande do Sul. A arrecadação será destinada a pessoas afetadas pelo desastre ambiental. Vai ter A Arca, Stone Crow, Kefla, Bêbados Habilidosos, Bortoti, Herezia, Lowdown, Monsters, Bobnoise, On the Road, Plano Zero, Bravo e Meio, e Redenção.

Horário: a partir das 19h

Local: Garagi Eventos – R. Coxim, 881 – Cel. Antonino

Entrada: ingressos a R$ 20, pelo link https://encurtador.com.br/4Dl2i

Festa Colocada – A festa “Colocada: Eu te Amo” vai agitar o Ponto Bar no sábado, com os/as DJs Abhnerrr, Cru Bloom, Amanda Ka, Gus Freitas, Afro Paty, Gwen the Doll, LadyAfroo e Baiflu.

Horário: a partir das 18h

Local: Ponto Bar – R. Doutor Temistocles, 103 – Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 10, pelo link https://encurtador.com.br/4DX9MU

