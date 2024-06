Na manhã deste sábado (01), um homem não identificado procurou ajuda em um hotel, da região central, após ser esfaqueado.

Testemunhas do local falaram que a vítima chegou no hotel e informou sobre o caso. Ele tinha finalizado sua hospedagem e pago a conta e iria pegar suas bagagens.

Os funcionários prestaram socorro para o hóspede até a chegada dos bombeiros.

