FIES: prazo de convocação da lista de espera termina hoje

Termina nesta quinta-feira (22) o prazo de convocação dos inscritos do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) que estão na lista de espera. Para saber se o candidato foi ou não convocado, é necessário acessar lista de espera do programa pelo portal oficial do FIES. Os pré-convocados deverão complementar as informações prestadas no momento da inscrição.

Segundo informações do MEC (Ministério da Educação), os financiamentos que serão concedidos com os recursos do Fies, para estudantes com a renda familiar per capita de até três salários mínimos, terão taxa real zero de juros.

Durante o curso, o estudante que foi financiado deve pagar mensalmente um valor da coparticipação, que corresponde a parcela da mensalidade que não financiada, diretamente ao agente financeiro.

Após a conclusão do curso, o estudante realizará a amortização do saldo devedor do financiamento de acordo com a sua realidade financeira, ou seja, a parcela da amortização será variável de acordo com a renda e nos casos de o estudante não ter renda, será devido apenas o pagamento mínimo.

FIES

O programa foi criado com o objetivo de permitir o financiamento de cursos superiores pagos, com juros zero e uma escala de financiamento variada conforme a renda da família. Os critérios para participar são: renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos, nota igual ou superior a 450 no Enem e 400 na redação.

Com informações da Agência Brasil.

Veja também: FIES: renegociação de dívidas já pode ser feita por aplicativo

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.