Policiais Civis e Militares desarticulam criminosos que roubavam carretas em Amambaí

Ação conjunta entre as Policias Civis e Militares, resultou na desarticulação de uma quadrilha especializada em roubo de carretas e na prisão de integrantes do grupo nesta segunda-feira (3). Ação foi na cidade de Amambaí que fica a 355 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia descobriu que criminosos seriam moradores da cidade e usavam um aplicativo com mensagens falsas para atrair as vítimas para uma região conhecida como ‘buracão’ , na saída para Aral Moreira. As vítimas, normalmente de fora do Estado, eram rendidas quando chegavam ao local e mantidas como reféns no mato enquanto os criminosos levavam o veículo para o Paraguai.

Na manhã de segunda-feira (3), um caminhoneiro acabou sendo vítima da quadrilha, porém o veículo foi recuperado por policiais militares logo em seguida. A vítima reside em Cuiabá, mas possui familiares em Tacuru, e teria passado as festas de fim de ano no município quando verificou um aplicativo de frete para levar uma mudança de Amambaí para Cuiabá.

O suposto contratante havia negociado que o veículo fosse carregado na noite de domingo, porém o carreteiro se recusou dizendo que teria disponibilidade apenas para a manhã de segunda.

No momento em que foi rendido, o caminhoneiro estava acompanhado de sua esposa e de seu filho, de 12 anos. Eles foram levados para um matagal, amarrados a uma árvore e, de posse do cartão de banco do motorista, os criminosos chegaram a realizar uma transferência bancária.

Uma equipe de Coronel Sapucaia realizou a interceptação do veículo e prendeu o criminoso, de 34 anos, que possui quatro passagens criminais, por assalto a mão armada e tráfico de drogas. Com sua prisão, os policiais descobriram onde os outros integrantes da quadrilha estavam mantendo a família refém, porém ao notarem a aproximação dos policiais, os criminosos fugiram em meio a mata.

Policiais civis chegaram a um homem de 43 anos, suspeito de contribuir com a quadrilha realizando o transporte dos assaltantes de Amambaí até o local do roubo.

O delegado que coordenou a operação informou que o suspeito teve o veículo reconhecido por testemunhas e confessou realizar o transporte dos criminosos até o local. O suspeito disse ainda que não sabia que o objetivo do grupo era praticar assaltos, pois haviam dito que iriam praticar o golpe do seguro.

Os dois foram autuados em flagrante e permanecem presos. Outro suspeito, de 20 anos, foi detido nesta segunda, mas acabou sendo liberado. Os demais integrantes do grupo já foram identificados e estão sendo procurados.