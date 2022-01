Prazo para registrar área plantada com soja em MS termina no próximo dia 10

Com o prazo final do plantio da soja em Mato Grosso do Sul encerrado no dia 31 de dezembro, cabe agora aos produtores rurais uma atenção especial em relação ao prazo para registro da área plantada até o dia 10 de janeiro. O registro pode ser feito no site da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS) e a não informação ao órgão pode acarretar em penalidades ao produtor.

Safra 2021/2022

Diferente das primeiras estimativas que davam conta de que Mato Grosso do Sul pudesse atingir produtividade de uma safra recorde, considerando ainda a área plantada que é a maior da história (com 3,8 milhões de hectares), hoje o setor trabalha com a probabilidade de quebra devido à estiagem e busca apoio do Governo Federal para reduzir os impactos junto ao setor produtivo e na economia, segundo o Secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

