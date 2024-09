Policia prende foragido que matou homem em um bar no centro de Aquidauana

Ontem (12), a Polícia Civil conseguiu localizar e prender um foragido da Justiça, de 51 anos, que praticou homicídio qualificado em Aquidauana.

O homem estava foragido desde setembro de 2023, quando matou a tiros L.F.S.J em bar localizado na região central de Aquidauana.

O Mandado de Prisão Preventiva foi expedido no dia 02 de outro de 2023 pela Vara Criminal – Infância e Juventude, após representação formal pela 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana/MS.

Ele permanecerá a disposição da Justiça para o cumprimento das medidas cabíveis.

