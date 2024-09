Carretas e caminhão transportando cilindros de oxigênio colidem na BR-163

Colisão entre duas carretas e um caminhão transportando cilindros de oxigênio assustou quem passava pela BR-163, entre as cidades de Jaraguari e Bandeirantes, no início da tarde desta sexta-feira (13). Apesar da gravidade da batida, ninguém ficou ferido.

De acordo com a CCR MS Via, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu no KM 540, envolvendo oito pessoas. Entretanto, ninguém precisou ser resgatado por socorristas, que foram até o local assim que houve o registro.

O trânsito na região ficou em Pare e Siga por algumas horas, formando congestionamento de um quilômetro, até que os veículos pudessem ser retirados pelas equipes de apoio da concessionária.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também esteve no local para ajudar no controle do trânsito e registro da ocorrência.

