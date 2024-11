Águas Guariroba atinge 200 quilômetros de rede de esgoto implantados em 2024

A Águas Guariroba alcançou, neste mês de novembro, 200 quilômetros de rede de esgoto implantados em 2024. A evolução faz parte do programa ‘Campo Grande Saneada’, lançado no fim de 2022, que já executou mais de 450 quilômetros de tubulações pela Capital.

“Onde a nossa rede chega, a saúde e qualidade de vida chegam juntos. Os benefícios são permanentes. Somente neste ano, já são mais de 20 mil famílias beneficiadas em diversos bairros, cerca de 56 mil pessoas”, comenta o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

Neste ano, até o momento, quatro bairros da Capital já foram universalizados e estão totalmente atendidos com coleta e tratamento de esgoto. Coophavila 2, Seminário e as comunidades Tia Eva e Homex tem todas as residências interligadas. Ao todo, Campo Grande possui 3.122 quilômetros de rede de esgoto implantados.

“Os benefícios sociais e de saúde pública são enormes quando as famílias deixam de utilizar a fossa séptica e passam a se conectar à rede de esgoto. É mais dignidade para todos”, completa Buim.

Com pouco mais de 40 dias para o fim do ano, as regiões do Caiobá e São Conrado também devem ser universalizadas ainda em 2024. Além do Polo Empresarial Oeste, que teve a implantação da rede concluída, beneficiando indústrias que trazem desenvolvimento para a Capital.

Nesta semana as obras continuam nos bairros Jardim Aeroporto, Caiobá, Serradinho, Aero Rancho, São Conrado e Nova Campo Grande.

INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOTO

A região do Nova Campo Grande e Serradinho, por exemplo, tem recebido obras que estão transformando a realidade da população local.

Além das ações de implantação de rede de esgoto, que já chegam a mais de 30 quilômetros de tubulação neste ano somente naquela região, estão em fase de conclusão as obras de perfuração de um novo ‘super poço’ e de um reservatório de água.

“Já finalizamos a perfuração de aproximadamente 500 metros de profundidade, captando água direto do Aquífero Guarani. Agora estamos em fase de conclusão do reservatório que tem capacidade de 1 milhão de litros de água. São ações que reforçam o abastecimento de toda região e que vão beneficiar mais de 20 mil pessoas”, explica a diretora-executiva da concessionária, Francis Faustino.

Outro reservatório com 1 milhão de litros de água de capacidade também está sendo construído na região do Pênfigo, que já conta com um reservatório de 500 mil litros.

“Além do benefício para a população local, esses reservatórios e o novo poço vão reforçar toda nossa rede, que é interligada. Então é possível deslocar água para outro ponto da cidade, caso necessário”, completa Francis.