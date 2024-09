PMA autua quatro propriedades rurais por desmatamento ilegal em Aquidauana

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Aquidauana realizou, nessa quinta-feira (4), fiscalização ambiental no Assentamento Nova Esperança, localizado no município de Nioaque, distante 179 quilômetros de Campo Grande. A ação faz parte de uma operação para coibir o desmatamento ilegal na área de atuação do 1º BPMA, que abrange a região do Pantanal.

Durante a vistoria no assentamento, os policiais encontraram diversas irregularidades, incluindo o corte e beneficiamento de madeiras nativas como cumbaru, angico, carvão-branco e aroeira, sendo esta última encontrada em maior quantidade.

A aroeira, já beneficiada em tábuas, palanques e esteios, é uma espécie considerada nobre, muito visada pela longa durabilidade e resistência às intempéries. Além disso, foi identificada uma área de vegetação nativa desmatada. Em nenhum dos casos foi apresentada licença ambiental expedida pelo órgão competente.

Em uma das propriedades foram apreendidas nove árvores, sendo cinco aroeiras já transformadas em firmes, postes e palanques. No segundo lote, foram encontradas 120 lascas de madeira e oito esteios. Em outro lote, havia 10 palanques e nove firmes, e, na última propriedade, foram apreendidas 100 lascas de madeira sem procedência, além de cinco hectares de área desmatada.

No total, quatro proprietários de lotes foram autuados, totalizando cerca de 12 metros cúbicos de madeira apreendidos, em sua maioria já utilizados para cercamento dos lotes e construção de mangueiros. Nesses casos, os autuados ficaram como fiéis depositários.

Para cada um foi emitido um auto de infração administrativa, com multa de R$ 3 mil. O quarto autuado, responsável também pelo desmatamento, recebeu multa adicional de R$ 1,5 mil pela área desmatada, totalizando R$ 13,5 mil em multas.

A operação marca o início de uma série de fiscalizações voltadas à proteção da flora que a Polícia Militar Ambiental está realizando, com o objetivo de coibir práticas ilícitas de desmatamento.

