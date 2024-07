Polícia identifica criminoso e recupera tablets roubados da Apae em Guia Lopes da Laguna

Equipes da Polícia Civil recuperaram, nessa terça-feira (23), em Guia Lopes da Laguna, distante 260 quilômetros de Campo Grande, cerca de seis tablets roubado da Apae (Associação de Pais e Amigos Especiais) da cidade.

O registro policial foi feito na segunda-feira (22), após a descoberta do roubo, e em menos de 12h depois, identificaram o suspeito de cometer o crime, um homem de 20 anos.

Ainda em investigação, descobriram que o criminoso realizou transferência Pix através do aparelho celular da instituição para uma outra mulher, que ficou encarregada de distribuir o valor para outros suspeitos.

Dessa forma, outras pessoas também acabaram presas por receptação, tanto do valor subtraído da conta, quando de produtos furtados pelo jovem em outros crimes.

A Delegacia de Polícia de Guia Lopes da Laguna conta com o apoio da população para identificação de suspeitos dos mais variados crimes, dentre eles os patrimoniais, de modo que denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp de número (67) 3269-1048.

