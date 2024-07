Número de viagens nacionais entre brasileiros cresceu no mês de junho

Os aeroportos de São Paulo e o Aeroporto Internacional de Brasília foram os que mais contabilizaram saídas de vôos

Segundo dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o número de viagens com destino nacional cresceram no Brasil. Em junho deste ano foram registradas 7,4 milhões de passageiros em aeroportos do país em voos domésticos, um aumento de 2,3% em relação ao mesmo período de 2023.

Os aeroportos de São Paulo e o Aeroporto Internacional de Brasília foram os que mais contabilizaram saídas de vôos.

De janeiro a junho de 2024, mais de 40 milhões de pessoas viajaram em voos domésticos, o que gerou um aumento de 0,8% em comparação com o primeiro semestre de 2023.

O Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, registrou mais que dobro de saídas, ultrapassando 4,3 milhões de passageiros.

