Polícia encontra cocaína escondida dentro de estepe de carro em Terenos

Além da cocaína os policiais também encontraram skunk no banco do veículo

Na tarde de sexta-feira (26), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 15 Kg de skunk e 7 Kg cocaína em um veículo que trafegava na BR-262, em Terenos.

Durante a fiscalização, os policiais notaram que o pneu estepe estava com peso acima do normal e identificaram os tabletes de cocaína após tirar a roda. No banco do veículo modelo VW/Virtus, também foram encontradas embalagens de Skunk.

O condutor relatou aos policiais que recebeu a droga e o veículo em Corumbá e seguiria viagem até Campo Grande.

A ocorrência foi registrada na Policia Civil de Terenos

