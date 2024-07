Bombeiros localizam corpo de pescador que desapareceu em lagoa de Nova Andradina

Militares do Corpo de Bombeiros encontraram, na manhã desta segunda-feira (29), em Nova Andradina, distante 297 quilômetros de Campo Grande, o corpo do pescador que desapareceu em um lago após tentativa de travessia.

Conforme informações, a vítima pescava com um grupo de amigos, quando tentou atravessar o lago nadando.

Os colegas alertaram o rapaz sobre o perigo do local, uma vez que a lagoa possuía grande profundidade, mas acabaram sendo ignorados. No meio da travessia, o homem afundou e desapareceu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas, mas somente nesta segunda-feira que a vítima acabou sendo encontrada, já sem vida.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram