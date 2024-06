Polícia desmonta esquema que vendia armas pelas redes sociais

Na última quarta-feira (05), agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados desarticularam um grupo chamado ‘Os Marreteiros’, que realizava a venda de armas usando as redes sociais. Nas postagens, a organização criminosa oferecia pistolas e espingardas calibre 12.

As diligências da Polícia Civil começaram quando a equipe do SIG identificou que o número de telefone usado nas postagens pertencia a um contato conhecido como ‘Helton (Tom)’.

Com base nessas informações, um policial disfarçado procurou o ‘vendedor’, que forneceu outro número pertencente a ‘Marquinho Sofrido’, posteriormente identificado como o proprietário das armas.

Os agentes disfarçados conversaram com o suspeito, que afirmou possuir as armas e sugeriu que fossem verificadas em seu local de trabalho, no bairro Parque das Nações I.

Ao chegarem ao local, encontraram uma pistola Armscorp de fabricação argentina, calibre 9mm, e um revólver Taurus calibre 38, ambas sem munição.

Quanto à espingarda calibre 12 mencionada no anúncio, ‘Marquinho Sofrido’ informou que pertencia a outra pessoa e que também estava à venda.

