Brasileiro é morto por pistoleiros no Paraguai

Na última quarta-feira (05), um homem identificado como Daniel do Nascimento Brito, de 25 anos, foi morto a tiros após ser perseguido por dois homens em uma motocicleta. O caso ocorreu distrito paraguaio de Pindoty Porã, fronteira com Sete Quedas. A execução aconteceu na tarde de ontem (4), mas a Polícia Nacional identificou apenas nesta vítima nesta quarta-feira (5).

Conforme o registro policial, Daniel e a a dupla de pistoleiros andavam em suas respectivas motocicletas, poucos metros após entrar em território paraguaio, a vítima perdeu o controle e caiu em um arbusto local onde foi alvejado pelos encapuzados.

Os autores da morte fugiram, possivelmente retornando ao território brasileiro. A vítima, possui uma longa fixa criminal em Mato Grosso do Sul. sendo por furtos de motocicletas, violência familiar, furtos diversos e até uma tentativa de estupro.

Diante dos fatos, a equipe de criminalística e investigação será responsável pela investigação do caso, em conjunto com seus pares brasileiros. até o momento a polícia do Paraguai ainda não identificou os atiradores.

Com Informações jornal ABC Color

