Portuguesa estreia no Estadual SUB-20 contra o Comercial neste domingo

Na camisa, as cores rubro-verde. No lado esquerdo do peito, o escudo da Portuguesa e as batidas aceleradas pela ansiedade da grande estreia. No próximo domingo (9/06), às 15 horas, os Crias da Lusa entram em campo contra o Comercial pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Sub-20 de 2024. O jogo realizado no Estádio Olho do Furacão marca a primeira participação na história do time pela categoria.

A Portuguesa integra o Grupo A, que além do Comercial é composto por Corumbaense e Aquidauanense, adversários conhecidos da Lusa no futebol profissional. No caso do time de Corumbá, desde a Série B. Agora, as equipes se enfrentam novamente, mas com os mais jovens em campo.

O elenco atual possui 22 atletas, apresentados na última sexta-feira (30) nas redes sociais do clube. Além de nomes já conhecidos pelos torcedores, como o atacante Dudu Macedo e o goleiro Samuel Dias, o baiano “Samuca”, atletas de peso de Mato Grosso do Sul e de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pará, Maranhão e Ceará estão treinando desde o início de maio, quando iniciou a pré-temporada para o clube.

A comissão é comandada pelo técnico Elvis Delgado, licenciado CBF com experiência em base e passagens pelos principais clubes do Estado. “Estou honrado e muito feliz pelo convite. A Portuguesa é um clube organizado e estruturado, em ascensão no Estado, com título na Série B e campanha de semifinal na Série A. A ideia é manter a fase e fazer boa campanha no Sub-20 também”, diz.

Ele conta que com alguns campeonatos estaduais em vigência a montagem da equipe se torna mais difícil, mas por meio de contatos que tem no futebol conseguiu boas indicações. Nesta semana recebeu as últimas peças. “Como conheço o nível do campeonato, a escolha dos jogadores se baseou no que a competição pede. Temos uma boa equipe, com uma mescla de jogadores do ano base 2004 até 2007”, fala.

Para a estreia as expectativas são boas. “A Portuguesa vai entrar forte na competição e pode ter certeza que irá brigar pelo título”, finaliza.

Base forte

Com apenas um ano de retorno ao futebol, a Portuguesa optou por investir nas categorias de base. Atualmente é um dos únicos de Mato Grosso do Sul ativo em todas as categorias: Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Os mais novos, advindos de parceria com o Chelsea Brasil, disputam uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual de Futebol Sub-13 neste sábado (8), em Ivinhema, contra o Ismaily.

“Algumas dessas categorias estão em formação e vêm fortes para as competições”, fala o vice-presente Giuvani Dias. Ele afirma que o clube irá voltar suas atenções para a base, com pretensão de formar jovens também para o Sub-11.

Para estreia contra o Comercial, as expectativas são altas. “Esperamos sair com uma boa vitoria. Com esse projeto incentivado pelo professor Elvis, temos tudo para conseguir alcançar os objetivos, que são a taça e a vaga na Copa São Paulo”.

Com informações da Assessoria de Comunicação Portuguesa-MS

