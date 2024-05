Campo Grande inicia campanha vacinação contra a poliomielite

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite começou nesta segunda-feira (27) em Campo Grande. As vacinas estão disponíveis nas 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) da cidade, com o objetivo de vacinar 62 mil crianças, conforme meta estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

No ano passado, Campo Grande não atingiu a meta de vacinação do Ministério da Saúde, com apenas 85,72% das crianças do público-alvo imunizadas. A meta deste ano, assim como no ano passado, é vacinar 95% das crianças. A campanha continuará até o dia 14 de junho, com o Dia D de vacinação programado para o próximo dia 8.

Segundo o Calendário Nacional de Vacinação, a vacina contra a poliomielite deve ser administrada em três doses, aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade. A dose de reforço é aplicada aos 15 meses e novamente aos 4 anos de idade.

Horário estendido nas unidades de saúde

Para facilitar o acesso à vacinação, 45 das 74 unidades estão funcionando com horário estendido. A superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, em entrevista ao site Camo Grande News, destacou a importância dessa estratégia para reduzir o risco de reintrodução da doença no Brasil. “A estratégia de vacinação é fundamental para a redução do risco de reintrodução dessa doença no Brasil, uma vez que ela se encontra eliminada”, comentou Veruska Lahdo.

A poliomielite é uma doença grave que pode causar paralisia permanente e até a morte. A vacinação é a única maneira eficaz de prevenir a doença e garantir que o vírus não volte a circular no país. O último caso de poliomielite, ou paralisia infantil, no Brasil foi registrado em 1989. Em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do vírus.

A poliomielite é causada por um vírus que vive no intestino e pode ser transmitido pelo contato direto com fezes ou secreções corporais. A doença pode causar paralisia, afetando principalmente os membros inferiores e, em casos graves, comprometendo a fala e a deglutição.

