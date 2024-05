Polícia Civil realiza prisão de foragido por homicídio em Aquidauana

Na última quinta-feira (23), a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, efetuou a prisão de um homem, de 60 anos, que estava foragido com um mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio. A ação foi resultado de um trabalho diligente e incansável da Polícia Civil, refletindo o comprometimento da unidade em assegurar justiça e manter a segurança pública na cidade.

O individuo era procurado desde 16 de maio de 2024, quando foi expedido o mandado de prisão pela Vara Criminal – Infância e Juventude de Aquidauana. O cumprimento do mandado, emitido pelo Poder Judiciário, representa um passo significativo no processo legal, garantindo o cumprimento integral da lei penal e a execução da decisão judicial.

A ação evidenciou a importância do trabalho policial na preservação da ordem social e na responsabilização dos autores de crimes. A Polícia Civil, no exercício de suas atividades típicas de Polícia Judiciária, desempenha um papel crucial na localização e detenção de foragidos, demonstrando a relevância da instituição no contexto da segurança pública.

