Banco Central libera 4 mil unidades de moeda de 200 anos da primeira Constituição do Brasil

Os colecionadores de moedas terão a oportunidade de adquirir, a partir desta sexta-feira (24), a peça comemorativa que celebra os 200 anos da primeira Constituição brasileira. O Banco Central (BC) está liberando um novo lote de 4 mil moedas, produzidas em prata e com valor de face de R$ 5, mas sendo vendidas por R$ 440.

A moeda estará disponível exclusivamente no site Clube da Medalha, administrado pela Casa da Moeda. Em abril, o BC lançou um lote inicial de 3 mil unidades e, devido à alta demanda, a produção poderá ser aumentada para até 10 mil peças.

A moeda comemorativa apresenta um design detalhado e significativo. No anverso, ou frente, a moeda exibe o livro da primeira Constituição brasileira aberto, com as páginas em cor sépia para simbolizar a passagem do tempo. Uma pena estilizada e texto manuscrito fazem referência à forma como o documento foi redigido há dois séculos. Esta é a primeira vez que uma moeda de prata no Brasil utiliza o recurso da cor.

O reverso, ou verso, da moeda retrata o prédio do Congresso Nacional, um ícone do Poder Legislativo brasileiro. O design inclui as duas cúpulas características do Congresso, simbolizando o sistema legislativo bicameral do país, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, um modelo estabelecido pela primeira Constituição do Brasil.

A moeda comemorativa foi oficialmente lançada em abril deste ano, durante um evento no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. O evento contou com a presença de representantes do Banco Central, da Casa da Moeda e da Câmara dos Deputados, marcando a importância histórica e cultural da peça.

Os interessados em adquirir a moeda comemorativa devem acessar o site Clube da Medalha para realizar a compra. Com uma produção limitada e design histórico, a moeda promete ser um item valioso para colecionadores e entusiastas da história brasileira.

