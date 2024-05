Polícia Civil apreende veículos clonados e prende em flagrante adulterador em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), apreendeu, na última quinta-feira (23), dois veículos clonados, e prendeu em flagrante o seu possuidor, na Vila Nasser, em Campo Grande. Os fatos ocorreram logo após os policiais serem acionados com a informação de que um homem estaria tentando vender um veículo Honda/H-RV, ano 2020, provavelmente clonado e que ele se encontraria com o comprador no estacionamento de um atacadista, na Vila Nasser.

Diante disso, os policiais montaram campana no local e avistaram o momento da chegada do veículo, cujo condutor, de 31 anos, foi abordado e informado sobre a situação. Durante a verificação do veículo, foram constatados indícios de adulteração em seus sinais identificadores, como números de chassi, motor e placa falsa, o que confirmou se tratar de um veículo clone, provavelmente produto de furto ou roubo.

Durante a diligência, o homem ainda informou que possuiria outro veículo em sua residência, para onde os policiais foram e, lá chegando, encontraram outro veículo, um VW/T-Cross, ano 2023, que, após ser vistoriado pelos policiais, constatou-se ter também o numeral do chassi e placa adulterados. O motor, no entanto, era original e permitiu a identificação do verdadeiro veículo, que foi roubado no estado de São Paulo.

Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a DEFURV. Ao ser interrogado, ele negou ter ciência de que os veículos seriam clones, apesar de confirmar tê-los comprado por valor muito abaixo do usual, sem qualquer documentação sobre do negócio.

O possuidor dos veículos já havia sido preso pela prática do mesmo crime, no último mês de abril, em Minas Gerais, quando foi flagrado transportando um Honda Civic, também com placas falsas e produto de roubo. Na oportunidade, ele foi solto em audiência de custódia. Tal fato só reforça a sua ciência sobre a procedência criminosa dos veículos apreendidos hoje em Campo Grande.

Agora, os veículos serão periciados e, após, restituídos aos proprietários, enquanto o preso deverá passar por audiência de custódia, onde a Justiça decidirá se deverá permanecer preso.

Com Informações da Polícia Civil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: