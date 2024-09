Polícia Civil realiza operação em estabelecimentos comerciais contra a venda de bebidas alcoólicas para menores de idades

A ação aconteceu em Dois irmãos do Buriti e teve como foco bares e restaurantes

A Policia Civil realizou na última sexta-feira (13), uma operação conjunta com a Policia Militar que teve como objetivo fiscalizar e orientar os proprietários de estabelecimentos comerciais sobre a venda ilegal de bebidas alcoólicas para menores de idade.

A ação aconteceu em Dois irmãos do Buriti e teve como foco bares e restaurantes.

Durante a operação, os policiais civis foram surpreendidos por uma menina que informou que a mãe estava sendo agredida pelo companheiro. Ao chegarem no local, confirmaram o relato e prenderam o agressor em flagrante pelo crime de lesão corporal vinculado a violência doméstica e familiar.

O delegado do município, Dalmar Carlos de Oliveira Filho ressaltou que as operações policiais são importantes, pois servem para manter a ordem.

