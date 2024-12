Policia Civil prende autores de furtos de fios de cobre em Dourados

A Polícia Civil de Dourados prendeu Naelton Nobre Cruz, de 28 anos, e Cristiano Nascimento, de 30 anos, após furtarem fios de cobre e deixarem mais de 30 mil pessoas sem acesso à água, em Dourados.

Conforme informações, os homens teriam furtado os fios de cobre da subestação de tratamento de água da cidade, causando a interrupção do abastecimento por 24h.

A dupla também foi responsável por furtar mais de 100 metros de fiação elétrica em frente ao Fórum do município. O crime teria ocorrido há algumas semanas.

Diante as denúncias, equipe do SIG (Serviço de Investigações Gerais) da 1ª delegacia de Polícia Civil de Dourados iniciaram as investigações em busca de identificarem os autores.

Os homens foram encontrados em um local conhecido por venda de drogas e acabaram confessando os crimes aos policiais. Além disso, eles informaram que estavam mudando de esconderijo, pois não queriam ser localizados.

Após buscas na residência, foram encontrados mais de dez quilos de cobre cortados.

Os agentes também estiveram em outro endereço e encontraram 94 quilos de cobre escondidos em sacos. O homem apontado como receptador da droga foi preso e confessou que pagava R$ 20 pelo quilo do produto, sabendo que eram furtados.

