Homem é preso por traficar cocaína em potes de creme para cabelo em Corumbá

A Polícia Civil por meio do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) realizou a prisão de um homem, de 35 anos, envolvido no tráfico de cocaína enviada pelos Correios. A droga era escondida em potes de crime para cabelos.

Conforme informações, os produtos eram enviados por correspondência para Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande, e retornavam com os vasilhames já com a droga escondida.

A prisão se deu durante cumprimento da Operação Renorcrim, visando o combate nacional às organizações criminosas.A ordem de prisão foi expedida pela 3ª Vara Criminal de Campo Grande e a 2ª Vara de Execuções Penais.

