Horóscopo da semana: Mudanças astrais destacam aspectos na sua vida

Duas mudanças astrais importantes acontecem no mesmo dia nessa semana. Na terça-feira, Mercúrio começa a brilhar em Câncer, e irá destacar os assuntos domésticos e irá deixar a comunicação mais carinhosa. Por sua vez, Marte entrar em Touro e reforça a determinação para ir atrás de grana.

Como os dois astros também formam aspecto superpositivo, prometem um período produtivo no trabalho e rentável para os interesses financeiros. No dia 6, a Lua entra em Quarto Crescente em Libra, e promete favorecer parcerias, contratos, acordos e uniões em geral.

Porém, Mercúrio se envolve em uma treta com Júpiter no sábado e os ânimos podem ficar exaltados. Convém ter mais filtro na hora de falar umas verdades e pensar duas vezes antes de agir de cabeça quente. Ainda bem que Sol e Netuno trocam ótimas vibes no domingo, trazem mais compreensão e apaziguam os perrengues. Enquanto isso, Vênus segue em Gêmeos e agita os crushes e conquistas.

Confira a mensagem do seu signo para a semana:

Áries (de 21/3 a 20/4)

Aproveite que o seu Marte desembarca no setor financeiro e dá gás de sobra para ir atrás do dinheiro. Não vai faltar determinação nem tino para se virar nos trinta e reforçar o orçamento. Você pode se dar bem fazendo coisas que sabe e domina em sua própria casa e a família vai estar de prontidão para ajudar no que for preciso. Na quarta, a Lua muda para a fase Crescente e manda bons estímulos para parcerias e alianças com parentes e

pessoas de confiança. O trabalho vai fluir do jeitinho que espera ao longo da semana e a saúde fica protegida, só não invente moda nem abuse da sorte no sábado. E a paixão, tem novidade, João? Tem sim, bebê e tô vendo surpresinha gostosa em reencontro inesperado, ainda mais no domingo. Com o mozão, astral de cumplicidade e união.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Marte começa a brilhar no seu signo e forma aspecto maravigold com Mercúrio, que também muda de cenário e turbina a sua habilidade para lacrar, lucrar e convencer. Os caminhos estão abertos para você faturar uma grana e consolidar mudanças importantes e o melhor é que elas devem acontecer rapidamente.

A Lua também cresce no céu, aumenta as suas chances de sucesso no trabalho e deixa a sua saúde blindada a partir de quarta, dia 6. Só convém tomar cuidado no fds, quando pode ter dores de cabeça com fofocas, falsianes e gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Fique esperta e evite comentar assuntos mais íntimos com os outros, porque até as suas paqueras podem ser alvos de intrigas. O romance anda meio ciumento, mas mesmo assim a semana promete bons momentos com o xodó.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Novidades chegam das estrelas nessa semana agitada e tô vendo dinheirinho no seu horizonte, minha consagrada! Mercúrio desembarca em sua Casa da Fortuna e fecha parceria com Marte, apontando ganhos inesperados e negociações vantajosas, inclusive com pessoas estranhas. Confie em seus instintos ao lidar com grana, mas controle a gastança no fds porque a conta chega e a chuva de boleto pode assustar. Período produtivo no trabalho com a sua criatividade no modo turbo a partir de quarta-feira.

Você tem tudo para se destacar em suas tarefas e receber elogios da chefia. Saúde firme e contatinhos pra lá de animados graças à Lua Crescente no seu paraíso. Sucesso é o que te espera na paquera e o crush pode ficar caidinho. Só não conte com um mar de rosas na relação a dois, ainda mais no sábado, quando o risco de treta com o mozão aumenta. Segure a onda e vê se não exagera nas cobranças.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Anda sonhando com uns Pix na conta e melhorias na carreira? Se for, acertou em cheio porque a semana tem boas promessas pra você. Mercúrio começa a se movimentar aí no seu signo e forma aspecto superpositivo com Marte, indicando um período de realizações e conquistas profissionais. Seus dons vão brilhar e você não só pode cair nas graças dos chefes como também alcançar objetivos que pareciam distantes.

Nas relações pessoais, você tem boas chances de fazer amizade com gente importante e também vejo que vai ficar um grude com a família e o love a partir do dia 6. Mas alerto que a saúde inspira cuidados e será preciso pegar leve, bem mais leve, para não prejudicar seu bem-estar. Excessos e extravagâncias devem ser evitados ao máximo, principalmente no fds. A vida social fica cheia de estímulos e movimenta as suas paqueras. Sim, vai ter pegação, só convém ir mais devagar com um crush que mal conhece.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Querendo mudanças e novos horizontes, meu cristalzinho? Pois saiba que você vai contar com todo incentivo para dar uma guinada na vida e boas notícias devem surgir já a partir de terça, dia 5. Os interesses profissionais e financeiros ganham impulso e você pode consagrar vitórias importantes se seguir os seus instintos. Mas procure agir discretamente e mantenha seus planos longe dos ouvidos de adversários e concorrentes. Como diz o ditado, quem come quieto almoça e janta.

Nesta semana, a Lua Crescente ilumina seus relacionamentos e promete muita sintonia com amigos, parentes e pessoas que encontra sempre. Se está livre na pista, valerá investir na sua simpatia e boa lábia para encantar o crush e animar os contatinhos. Só não abuse muito da sorte no fds porque é real e oficial o risco de passar dos limites nos gastos e se meter em rolos na paixão – sem essa de pagar de doida, leodiva! Já no romance o astral fica mais positivo e não vai faltar companheirismo com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Semana ótima para quitar pendências, aprender com pessoas experientes e ousar mais em suas iniciativas, virginianjo! Com uma postura mais corajosa e muita habilidade para atrair aliados, você pode acelerar seu progresso e tem tudo para se dar bem em negociações. Aproveite as boas vibes para somar forças com colegas, parceiros e dinamizar os interesses de trabalho. Como a Lua cresce no setor da bufunfa, são grandes as chances de incrementar seus ganhos, ainda mais se apostar nas suas ideias engenhosas e criativas.

E pode mesmo botar fé no seu taco porque a sua estrela também vai brilhar nos assuntos do coração. Um crush que sempre considerou areia demais para o seu caminhãozinho pode comer na palma da sua mão. Só não baixe muito a guarda no sabadão, quando tretas e perrengues podem azucrinar as relações com parentes e pessoas próximas. Ainda bem que a vida a dois fica blindada e você vai se sentir nos braços da paz com seu love.

Libra (de 23/9 a 22/10 )

Está à espera de notícias boas, librinha? Então toma! Novidades estimulantes chegam de Mercúrio e Marte, que mudam de cenário e anunciam uma semana promissora na carreira e nos negócios. Com sua comunicação assertiva e simpatia no modo turbo, você terá mais facilidade para convencer colegas, chefes ou clientes. Pode ter resultados satisfatórios em reuniões e conversas sobre benefícios ou correção salarial. A Lua Crescente em seu signo deixa seus talentos em evidência e você vai se destacar bem mais em suas atividades.

Mas ligue o radarzinho entre sexta e sábado porque altos e baixos vão surgir e o bicho pode pegar se você entrar em disputas ou forçar a barra para conseguir o que quer. A saúde fica mais protegida no fds, ao contrário da relação com o mozão, que pode enfrentar perrengues no fim de semana. Mostre sua diplomacia e jogo de cintura para não brigar com o love. Por outro lado, quem está na pista pode ter boas novas com crush de outra cidade.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Preparada para lacrar e lucrar, minha consagrada? Tô vendo aqui que é isso que pode acontecer se você investir em parcerias e somar forças com quem trabalha. Marte promete mudanças em suas relações profissionais e dá determinação de sobra para você realizar acordos que podem ser muito vantajosos. Boas perspectivas e propostas interessantes devem surgir para quem procura outras oportunidades. Mas convém cuidar com carinho e atenção da saúde a partir de quarta-feira e evitar gastos fora do orçamento.

Nos assuntos do coração, Sol e Netuno enchem a bola de quem está a fim de conquista e o crush pode cair de amores no fds. Se você tem uma união estável, pode sentir necessidade de fazer ajustes e concessões na relação, mas os astros garantem que vai valer a pena. Tudo indica que vai entender melhor seu mozão e se entrosar do jeito que gosta com sua metade da laranja, uva, pera, maçã…

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Precisando dar um gás no serviço para colocar os deveres e responsabilidades em ordem, meu cristalzinho? Aproveite as energias de Marte, que dá um baita incentivo para os seus interesses de trabalho e troca likes com Mercúrio. Os dois mandam proteção extra para seus contatos e relacionamentos, seja na vida pessoal ou profissional. Não faltará disposição para cooperar com os outros e essa postura prestativa só vai te favorecer – uma mão lava a outra, Sagita!

Semaninha indicada para agilizar assuntos que envolvam bens, seguros ou pagamento de benefício. Sua vitalidade física aumenta e a saúde também ganha reforço, mas mesmo assim evite fazer as coisas com pressa, tá certo? A Lua Crescente anima as amizades e deixa seu jeito mais sociável, sinal de que vai rolar chuva de notificação no zap. Pena que o amor não tá com essa bola toda e pode ter umas ziquinhas no fds. Evite criar altas expectativas na paquera e faça a sua parte para melhorar a sintonia com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

As notícias astrais não poderiam ser mais estimulantes e quem puxa a fila é Marte, que entra no seu paraíso. Isso significa que a sorte vai soprar em sua direção e você pode acelerar o passo para resolver uma porção de interesses, principalmente na vida doméstica e familiar. E as good news não param por aí, meu docinho! O planeta guerreiro também forma aspecto maravigold com Mercúrio, blindando as relações pessoais e de trabalho. De quebra a Lua Crescente promete mais reconhecimento e prestígio na carreira.

Saúde? Firme e forte! Opa, não tem bagacinha nessa semana, João? Bem que eu gostaria de dizer que não, mas pode pintar sim, bebê. Controle a sinceridade e tenha muita calma com quem convive, sobretudo o mozão. Por outro lado, atritos serão passageiros e as coisas devem entrar nos eixos até o domingão. Tá sozinha? Com sua seducência em alta, bora pra pista! Vai ser fácil atrair e fisgar um crush.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Aquarianes amam boas novas e o cardápio está farto nesses dias. Várias mudanças acontecem no céu dessa semana e as principais vão influenciar diretamente os assuntos de trabalho. A partir de terça-feira, Mercúrio vai deixar seus talentos tinindo e amplificar as suas chances de sucesso. Fase propícia para quem procura emprego arranjar uma vaga. Os astros também pedem para avisar que outros ares e hábitos vão favorecer sua qualidade de vida e a saúde agradece, meu cristalzinho!

Isso sem falar que o período será movimentado com parentes e você terá pique de sobra para agilizar uma série de coisas em casa. Nos contatos, a palavra final vai ser sua, só procure ter mais tato e evite se impor no sabadão, quando tretas podem rolar. Seus encantos ficam em evidência na paquera, mas convém ir devagar para não trocar os pés pelas mãos nem cantar vitória antes da hora. No romance, a semana será tranquila com o love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Acendendo vela para o santo dar uma ajudinha com as contas, bebê? Pode acender, mas se depender das estrelas nem precisa porque a semana vai ser bem positiva! Mercúrio entra no setor mais benéfico do seu Horóscopo, sorri para Marte e enche a sua bola em matéria de dinheiro, peixinha! Seu tino comercial fica na melhor forma e você pode tirar a sorte grande ao lidar com compras, vendas, trocas e negociações. Use e abuse das suas habilidades criativas e do seu poder de convencimento para alcançar o que ambiciona.

A saúde tá protegida e os caminhos se abrem no trabalho, mas como nem tudo é perfeito, não convém esperar muita molezinha nem exagerar na gastança no fds, quando instabilidades vão rondar. E elas interferem nos assuntos do coração, meu guru? Podem até influenciar, mas se você controlar o sentimento de posse e tiver sabedoria, afasta as tretas e fica numa boa com o crush ou xodó.

Com informações do João Bidu

