Polícia Civil fecha ponto de distribuição de drogas em Ponta-Porã

Uma operação feita pela Policia Civil na última sexta-feira (01), em Ponta Porã, resultou no fechamento de um ponto de distribuição de drogas em quartos de kitnets, no bairro Maranbaia.

A ação foi iniciada após os agentes receberem uma denúncia anônima indicando atividades suspeitas no imóvel.

Ao chegarem no local, os policiais conversaram com a proprietária, que autorizou a entrada deles no imóvel. Durante a vistoria, notaram que um dos quartos que estava trancado, exalava um forte cheiro de maconha.

Os policiais também perceberam que o edredom da cama estava com volumoso, o que levantou ainda mais as suspeitas de que havia drogas escondidas ali.

Ao abrirem o quarto, encontraram 89 quilos de maconha que seriam comercializados.

O responsável pela droga foi identificado pela polícia, mas está foragido. As autoridades seguem com diligências para localizá-lo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram