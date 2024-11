8 centímetros acima da média: Balneário Municipal de Bonito é fechado nesta segunda-feira

O Balneário Municipal de Bonito fechou, nesta segunda-feira (4), após o Rio Formoso subir 8 centímetros. A informação foi confirmada pela Prefeitura da cidade.

O motivo é devido ao volume das chuvas no fim de semana, que acumulou 52 milímetros. Por segurança, o SGS (Sistema de Gestão de Segurança) avaliou a necessidade da interdição.

Com a situação, além de elevar o nível do rio, as águas também ficaram turvas. O Rio Formoso é um dos principais pontos turísticos naturais de Bonito e tem 140 km de extensão.

De acordo ainda com a prefeitura. não há previsão de abertura, mas o nível da água será reavaliado diariamente.

Segundo informações, outros balneários de Bonito não foram fechados.

