Max Verstappen brilha e vence o GP de São Paulo

O Grande Prêmio de São Paulo, realizado no domingo (3), foi marcado por um clima de intensa emoção, caos e muitas surpresas na pista molhada de Interlagos. Max Verstappen, da RBR, se destacou ao sair da 17ª posição para conquistar uma vitória impressionante, reforçando sua busca pelo tetracampeonato mundial. O holandês conseguiu ultrapassar Esteban Ocon após a entrada do safety car, consolidando ainda mais sua liderança no campeonato.

A corrida começou com uma situação inusitada já antes da largada. Lance Stroll, da Aston Martin, saiu da pista durante a volta de aquecimento e abandonou a prova após colidir com o muro. Isso gerou um clima de expectativa entre os pilotos e a equipe de corrida. Na primeira tentativa de largada, mais confusões ocorreram, levando a uma investigação envolvendo Lando Norris, George Russell, Yuki Tsunoda e Liam Lawson, que ficaram envolvidos em um impasse no grid.

Quando a corrida finalmente teve início, George Russell superou Norris logo na primeira curva. Enquanto isso, Verstappen mostrava sus habilidades ao escalar rapidamente posições, pulando para a 10ª colocação já nas primeiras voltas, mesmo sem utilizar o DRS. A chuva, que começou leve, se intensificou, levando a um safety car virtual após um incidente com Nico Hulkenberg.

Os pilotos aproveitaram o safety car para entrar nos boxes, mas Verstappen, Ocon e Pierre Gasly decidiram permanecer na pista, o que os colocou nas primeiras posições. A chuva apertou na metade da prova, e após uma série de incidentes e a ativação do safety car, a corrida foi interrompida com bandeira vermelha quando Franco Colapinto bateu no muro.

Após a relargada, Ocon conseguiu manter a liderança, mas a sorte sorriu para Verstappen novamente quando Carlos Sainz abandonou a corrida, provocando outro safety car. Com a pista limpa e as condições melhorando, Verstappen não perdeu tempo e, na volta 43, assumiu a liderança da corrida. Com uma performance superior, ele começou a abrir vantagem e cruzou a linha de chegada com mais de 15 segundos à frente.

O pódio foi completado por Esteban Ocon e Pierre Gasly, que garantiram um resultado satisfatório para a Alpine. Lando Norris, que começou na pole position, não conseguiu manter a mesma performance e terminou na sexta posição.

Com a vitória, Verstappen agora soma 393 pontos e fica ainda mais próximo de garantir o tetracampeonato. A diferença em relação ao vice-líder Norris aumentou para 62 pontos, e Verstappen poderá conquistar o título no próximo GP em Las Vegas, dependendo de seu desempenho em relação ao britânico. Charles Leclerc, ao terminar em quinto lugar, não tem mais chances de título, enquanto Oscar Piastri também se despediu da disputa.

A Fórmula 1 retornará em 24 de novembro com o GP de Las Vegas, onde os fãs esperam mais emoções e reviravoltas à medida que a temporada se aproxima do seu clímax.

Com informações do GE

