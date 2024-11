Duas pessoas são presas suspeitas de assassinar homem em Amambai

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Amambai, prendeu duas pessoas suspeitas de espancar e matar um indígena, de 57 anos, no início deste mês.

De acordo com informações, o indígena estava consumindo bebida alcoólica junto com outras pessoas, quando os mesmos atacaram o homem desferindo golpes de chutes e socos.

A vítima ficou caída desacordada e foi encontrada na manhã de sábado (02), ainda com vida, mas veio a óbito após dar entrada no hospital.

Na manhã de quarta-feira (06), os policiais, com apoio da liderança da Aldeia Jaguari, conseguiram identificar e localizar os autores do crime, dois jovens de 26 e 23 anos.

Os autores confessaram na Delegacia que estavam ingerindo bebida alcoólica com a vítima, mas tiveram um desentendimento e por isso passaram a agredi-lo com chutes e socos.

