Corinthians visita Flamengo em busca de um milagre

Flamengo e Corinthians se enfrentam hoje, às 21h30 (Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. No primeiro duelo, o rubro-negro venceu por 2 a 0, o que deve dar tranquilidade para o time de Dorival, que joga hoje com o Maracanã lotado.

O Corinthians vem ao Rio de Janeiro em busca de um milagre. Nem tanto pelo placar, afinal 2 a 0 é totalmente recuperável. Entretanto, o que pode dificultar uma reação é o futebol jogado entre os dois times. O jogo de ida foi um monólogo flamenguista em plena Itaquera. Além disso, o time da casa chega embalado, invicto há 8 jogos e com um futebol de colocar medo no adversário.

Além da vaga na semifinal, o duelo desta terça-feira vale também um prêmio de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,3 milhões na cotação atual). Como o gol qualificado não é mais critério de desempate, a classificação será decidida nos pênaltis se o Corinthians vencer por dois gols de diferença.

A última vez em que Corinthians e Flamengo se encontraram na Copa Libertadores foi em 2010, quando os cariocas eliminaram os paulistas nas oitavas de final. Na ocasião, cada equipe venceu uma partida, mas o Rubro-Negro levou a vaga por ter feito um gol fora de casa.

Prováveis escalações para Flamengo x Corinthians

Flamengo

Dorival Júnior não faz mistério. O time do Flamengo que vai a campo é o mesmo que vem disputando os principais jogos desde a goleada por 7 a 1 sobre o Tolima, em 6 de julho. No último sábado, nos 2 a 0 sobre o São Paulo, pôde poupar a maior parte da equipe principal. Depois dos 20 minutos da etapa final que Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol entraram para frear o ímpeto do adversário.

O chileno Erick Pulgar, já inscrito na competição, não foi relacionado.

Provável escalação: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabriel e Pedro.

Corinthians

Em busca de uma missão quase impossível, o Corinthians deve ter um time bastante ofensivo contra o Flamengo. Vítor Pereira costuma esconder a escalação até mesmo dos atletas, mas a tendência é de um trio de ataque com Róger Guedes, Yuri Alberto e Willian – este último recupera do tendinite, que o tirou do confronto de ida. Outro retorno importante é o de Renato Augusto.

Na zaga, Bruno Méndez foi poupado contra o Avaí e pode reaparecer na equipe. O mesmo vale para Du Queiroz, no meio de campo. No ataque, Yuri Alberto deve ganhar nova chance, mas seus companheiros são incertos. É improvável que Willian e Róger Guedes sejam escalados juntos.

