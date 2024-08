PF realiza nona edição da operação Cyber Argos que visa combater o abuso sexual infantojuvenil em Ponta Porã

A ação resultou na apreensão de mídias digitais que serão analisadas pericialmente

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira, (8), em Ponta-Porã, a nona edição da operação Cyber Argos 9, que tem como objetivo investigar o armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil na internet de crianças e adolescentes.

Esta operação foi iniciada no segundo semestre de 2023 e será permanente, com atuação centrada neste tipo de crime.

A ação resultou na apreensão de mídias digitais que serão analisadas pericialmente, após um mandado de busca e apreensão determinado pela 2ª Vara Federal.

