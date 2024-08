Homem morre após ser atropelado por carreta na BR-158

Homem de 22 anos identificado como Ygor Martins da Silva morreu, na madrugada desta quinta-feira (8), na BR-158, em Três Lagoas, distante 327 quilômetros de Campo Grande, após ser atropelado por uma carreta.

De acordo com as informações, o jovem caminhava no acostamento da rodovia, quando na altura do KM 269 invadiu a pista contrária e acabou sendo atingido pelo veículo de carga pesada.

O condutor da carreta afirmou aos policiais que a vítima se jogou na frente do veículo e não conseguiu frear a tempo. Testemunhas disseram que o homem vivia em situação de rua e tentava atravessar a rodovia quando foi atingido.

Equipes da Polícia Civil, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, que foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas como morte a esclarecer.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram