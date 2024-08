Polícia Federal combate tráfico transnacional no MS

Na ação os policiais cumprem mandados de busca e apreensão, prisão temporária, quebra de sigilo bancário e sequestro de bens, expedidos pela Justiça Federal de Ponta Porã/MS

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (8), a Operação Lepidosiren, que tem como objetivo combater associações criminosas envolvidas no tráfico transnacional de entorpecentes.

Na ação os policiais cumprem mandados de busca e apreensão, prisão temporária, quebra de sigilo bancário e sequestro de bens, expedidos pela Justiça Federal de Ponta Porã.

Ao todo foram efetuados oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária nas cidades de Ivinhema e Angélica.

A Justiça Federal, determinou a retenção de mais de 30 milhões de reais pertencentes ao grupo criminoso.

A investigação começou no dia 08 de julho, após os agentes encontrarem um grupo criminoso responsável pela logística e tráfico de drogas, em Ponta Porã. Durante o flagrante, foram apreendidas 3,4 toneladas de maconha.

Com Gov/PF

