Pescador encontra corpo enroscado em galhos no Rio Verde

Corpo em avançado estado de decomposição e sem identificação foi encontrado, nessa sexta-feira (13), preso em galhos no Rio Verde, em Água Clara, distante 193 quilômetros de Campo Grande, por um pescador.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem passava pelo rio, quando viu o corpo preso em galhos. A vítima aparenta ter entre 30 e 45 anos e trajava apenas bermuda nas cores amarela, preta e branca.

A Polícia Civil foi acionada e passou a buscar por familiares de pessoas desaparecidas da região. Até o momento, a vítima segue sem identificação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o corpo da água. Ele foi levado ao Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal) para passar por exames necroscópicos. O caso foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.