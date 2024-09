Adolescente são apreendidos após espancarem homem até a morte

Quatro adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, foram apreendidos, no final da tarde dessa sexta-feira (13), em Dourados, distante 251 quilômetros de Campo Grande, suspeitos de espancar um homem até a morte no Residencial Greenville.

Conforme informações, os menores moram todos no mesmo bairro e a agressão aconteceu pelo fato da vítima estar cometendo furtos na região. Dessa forma, o grupo decidiu fazer “justiça com as próprias mãos”.

Além dos adolescentes, dois adultos participaram do espancamento. Eles já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. Testemunhas contaram que viram os autores agredindo a vítima, identificada como Jonas Benites, de 43 anos, com chutes, socos e golpes utilizando materiais de construção.

A PM (Polícia Militar) foi acionada, mas o grupo fugiu antes da chegada dos agentes. Jonas foi socorrido em estado gravíssimo, mas morreu horas depois no Hospital da Vida. Ele possuía passagens por furto, desacato, ameaça, tráfico de drogas e dano físico, ocorridos nas cidades de Dourados e Itaporã.

