Homem pula de carro em movimento e deixa para trás 1 tonelada de maconha na MS-166

Equipe do DOF (Delegacia de Operações de Fronteira) apreendeu, nessa sexta-feira (13), na MS-166, em Maracaju, distante 153 quilômetros de Campo Grande, uma tonelada de maconha em um carro abandonado pelo traficante.

Conforme informações, os agentes realizavam fiscalização na rodovia, quando deram ordem de parada ao condutor de um VW Polo, que desobedeceu o comando e fugiu.

Após alguns quilômetros, o motorista pulou do carro, ainda em movimento, e fugiu a pé em meio à mata às margens da rodovia. Os policiais foram atrás do suspeito, mas não foi localizado.

Dentro do carro foram encontradas centenas de tabletes contendo a droga. Os agentes constataram, ainda, que o carro foi roubado em Guarulhos (SP), em março deste ano. O caso foi registrado na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.

