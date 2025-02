Paranhos terá nova eleição para prefeito em abril após anulação do pleito de 2024

Tribunal Superior Eleitoral manteve a impugnação da candidatura vencedora, e nova votação será em 6 de abril

O município de Paranhos, no interior do Estado, realizará uma nova eleição para prefeito no dia 6 de abril de 2025. A medida foi tomada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manter a impugnação da candidatura de Heliomar Klabunde (MDB), que teve os votos anulados devido a inelegibilidade.

Klabunde recebeu 50,98% dos votos na eleição de outubro de 2024, mas sua candidatura foi contestada por condenações apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Com a anulação da chapa, a prefeitura está sob comando interino do presidente da Câmara Municipal, vereador Hélio Acosta (PSDB), que seguirá no cargo até a posse do novo prefeito.

O processo eleitoral já tem um cronograma definido. As convenções partidárias para escolha dos candidatos ocorrem entre os dias 26 de fevereiro e 6 de março, com o prazo final para registro das candidaturas no dia 10 de março. A campanha começará no dia 11 de março e seguirá até 5 de abril, com propaganda em rádio e TV entre 14 de março e 3 de abril.

Após a votação, os candidatos deverão prestar contas até 11 de abril, e o julgamento ocorrerá até o dia 26 do mesmo mês. A diplomação dos eleitos será realizada até 29 de abril, e a posse está prevista para o dia 1º de maio.

O novo pleito será organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), responsável por garantir a realização da votação dentro das normas eleitorais.

