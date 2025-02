Homem foragido é preso após agredir grávida de 21 anos na Capital

Agressor usou capacete para atacar a vítima, que foi socorrida por moradores e levada à UPA

Uma jovem de 21 anos, grávida de seis meses, foi agredida por um homem de 45 anos na noite deste sábado (22) no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. O agressor, que estava foragido da Justiça, utilizou um capacete para atacá-la antes de ser detido pela Polícia Militar (PM).

A equipe da PM foi acionada por moradores de uma kitnet, que relataram o ataque. Segundo uma testemunha, o homem chegou ao local de motocicleta, desceu e atingiu a vítima com capacetadas. No entanto, quando os policiais chegaram, a jovem já havia sido socorrida por um morador e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor apresentava sinais de embriaguez, como fala lenta e comportamento alterado. Ele afirmou ter sido agredido por populares e negou as agressões contra a grávida, alegando que apenas a empurrou com o capacete.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões. Ele foi detido e encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.

