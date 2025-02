Homem é rendido por trio armado e tem carro roubado na Capital

Vítima foi abordada ao tentar entrar no veículo; criminosos fugiram em direção ao Jardim Colibri

Um homem de 52 anos teve o carro roubado na noite de sábado (22) no Residencial Mário Covas, na Capital. Ele foi abordado por dois homens armados e uma mulher ao tentar entrar no veículo, por volta das 22h30. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro na madrugada deste domingo (23).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia estacionado o carro na via pública por volta das 21h40. Ao retornar, foi surpreendida pelo trio. Um dos assaltantes apontou uma arma e ordenou: “entra, não reage e passa para o banco do passageiro”. A vítima obedeceu, enquanto um dos criminosos sentou-se no banco de trás e o outro assumiu a direção. A mulher permaneceu fora do veículo.

Após dirigir por duas quadras, os assaltantes mandaram o homem descer e fugiram em direção ao Jardim Colibri. A vítima seguiu a pé até encontrar um casal, que emprestou um celular para acionar a Polícia Militar. Em seguida, ele tentou ligar para o próprio telefone, que estava no carro, e conseguiu contato com os criminosos.

Durante a ligação, um dos assaltantes sugeriu que a vítima fosse até um local específico para recuperar o veículo. No entanto, a mulher que havia emprestado o celular interveio e, no viva-voz, disse que já estavam na delegacia registrando a ocorrência. Após ouvir a afirmação, um dos criminosos desligou a chamada.

O caso foi registrado como roubo e está sendo investigado pela Polícia Civil.

