Caminhoneiro tomba carreta e espalha carga de paletes na BR-262 ao desviar de animal na pista

Motorista com idade não divulgada tombou a carreta que conduzia, na manhã desta segunda-feira (28), na BR-262, em Anastácio, distante 141 quilômetros de Campo Grande, após tentar desviar de um animal que surgiu na estrada.

Conforme informações do site O Pantaneiro, o veículo transportava paletes e caixa de papelão. Com o acidente, a carga ficou espalhada pela pista. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para ajudar a controlar o fluxo de veículos na rodovia.

Apesar do susto, o motorista não se feriu e não precisou de atendimento médico. Ele não soube explicar qual animal atravessou a pista que ocasionou o acidente. Outros condutores que passavam pelo local precisaram reduzir a velocidade para evitar novos registros.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.