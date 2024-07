Pantanal: pesca esportiva em Corumbá segue firme e com reservas garantidas até o final da temporada

Sem vagas. Hotéis e barcos-hotéis lotados e com reservas garantidas até o final da temporada mostram que a pesca esportiva no Pantanal continua em pleno vapor. Os empresários do setor dizem que os turistas estão vindo e que todas as dúvidas são esclarecidas sobre uma das principais atividades geradora de renda para a população da região.

Enquanto os governos de Mato Grosso do Sul e Federal combatem os incêndios florestais de forma coordenada, o turismo de pesca resiste e mostra aos turistas que a maior parte dos pontos para a prática da pesca esportiva estão disponíveis, sem nenhum problema para navegação, passeio ou atividade de contemplação.

Com três barcos-hotéis em Corumbá, a empresária Joice Carla Santana conta que recebe 6 mil turistas por ano em suas embarcações e que todas as reservas da temporada estão mantidas. Para conseguir uma vaga, só no ano que vem.

“Navegamos por toda região de 230 km a 320 km de rio adentro no Pantanal. Neste mês de julho ainda estamos recebido turistas com toda a família, trazendo as crianças que estão de férias para a pesca esportiva e contemplação”.

Com experiência de 32 anos no setor e 25 a frente da sua empresa, Joice emprega 104 funcionários. Ela entende que o Pantanal tem suas características próprias, entre elas a época de queimadas, que neste ano foi atípica pelo tempo seco e começou antes do período rotineiro. Contudo, o turismo segue fazendo todo o seu trabalho.

“Devido está situação muitos turistas ligam para saber como está aqui no Pantanal, mas logo esclarecemos a imensidão desta região e que os rios e a paisagem continuam lindos e exuberantes. Passamos a realidade com fotos e vídeos do nosso trajeto para ele poder vir tranquilo, tanto para pesca, como para passeio e contemplação”, garante.

Turistas novos e clientes antigos

Depois do almoço os turistas começam a chegar aos barcos-hotéis de Corumbá para seguirem viagem a partir das 14h no rio Paraguai. Eles vão ficar seis dias nas águas.

Nesta época do ano o atrativo é a possibilidade da vinda da família completa para conhecer o Pantanal. As crianças de férias dão o ar de leveza que encantam ainda mais a região, que apesar do enfrentamento ao fogo, resiste bravamente.

Valdecir Blum vem pelo 15° ano seguido para uma excursão no Pantanal. Ele está acompanhando da esposa e das duas filhas. Morador de Foz do Iguaçu, ele já percorreu vários lugares do Brasil, mas diz que aqui o sentimento é especial.

“O rio Paraguai e o Pantanal tem suas belezas incomparáveis. Já tivemos oportunidades de ir em outras regiões, mas aqui tem o seu diferencial. Além da pesca e lazer, conseguimos ver muitos animais, o que algo incrível para as crianças”, conta.

Cenário positivo

Apesar do ano atípico devido ao tempo seco, sem chuvas, o cenário da pesca esportiva e todo a movimentação do setor continua positivo. A expectativa é atrair mais turistas do que no ano passado, quando vieram 25 mil pessoas para Corumbá para esta finalidade.

Uma das metas dos empresários é mostrar que apesar dos incêndios florestais, as atividades turísticas estão em pleno funcionamento, sem prejuízo de atuação.

“Temos 320 km de rio aqui na região e a maioria dos trechos estão normais, só alguns pontos isolados que foram comprometidos, mas não atrapalha a pesca esportiva”, afirma o vice-presidente da Acert (Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo), Ademilson Esquivel.

Ele relata que não teve nenhum cancelamento e que as atividades seguem efetivas. “O que estamos fazendo é dando a devida explicação aos clientes, muitos ligam aflitos e nós mostramos que podem vir tranquilos. Só dá para reservar de um ano para o outro. Agenda lotada. Os guias filmam e mandam a situação aos turistas que vão vir”.

Somente nas empresas vinculadas a Acert são 1 mil empregos diretos, 22 barcos-hotéis e R$ 45 milhões injetados na economia local somente com folha de pagamento. Estruturas que vão desde piscina, spa, salas de cinema e quartos com acessibilidade.

O presidente da Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, avalia que o turismo no Pantanal vem operando com a sua normalidade em todas as regiões.

“Em Corumbá os barcos-hotéis estão navegando mais de 200 km no rio Paraguai. A Estrada Parque também está em operação normal. No Pantanal de Aquidauana e Miranda não houve nenhum dano e as operações estão em plenitude, com ótima taxa de ocupação. Falei com algumas pousadas pantaneiras e todas estão com 100% de ocupação em julho”.

Wendling ressalta que a Fundtur está muito atenta e monitora diariamente a situação com o setor de turismo da região. “Sempre em contato com a imprensa nacional e internacional para dar segurança a quem quer vir para cá”.

Com Gov MS