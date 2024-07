Homem morto no Coophavila tinha extenso histórico criminal

Elias da Silva Maldonado, de 36 anos, assassinado com tiros na cabeça, na noite de domingo (7), era um nome conhecido pelas autoridades em Campo Grande devido ao seu extenso histórico criminal. Acusado de liderar um bando que invadiu uma casa e roubou joias valiosas, Elias também esteve envolvido em outros crimes violentos, incluindo tentativas de homicídio e tráfico de drogas.

Histórico de Crimes

Conforme o histórico criminal, em 6 de agosto de 2014, Elias e quatro comparsas invadiram uma casa no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis. A gangue, agindo com extrema violência, rendeu uma vendedora de joias, agredindo-a e perfurando-a com uma faca. A vítima sofreu tantas agressões que fingiu desmaiar para que parassem, mas os criminosos jogaram água fria em seu rosto e continuaram as agressões. Do local, os bandidos levaram R$ 9 mil em dinheiro, R$ 180 mil em joias e diversos eletrônicos. Por este crime, Elias foi condenado a 10 anos de prisão.

Outro episódio marcante envolvendo Elias ocorreu em fevereiro de 2021. Ele foi acusado de tentar matar um trabalhador após uma discussão no trânsito na Avenida Afonso Pena. O incidente começou quando um caminhoneiro, que descarregava gelo na Valley, não conseguia sair com seu veículo devido à obstrução causada por uma Land Rover branca, conduzida por Elias. Após uma tentativa de passagem, Elias e seu amigo, Gabriel Vanzanpieri, perseguiram o caminhão e atiraram várias vezes contra ele. O caminhoneiro, que estava com sua esposa, fez o retorno na avenida, mas continuou sendo perseguido pela dupla.

Uma quadra antes de chegar ao cruzamento com a Rua Rio Grande do Sul, Elias e Gabriel alcançaram a vítima. Desceram do carro armados, se identificaram falsamente como policiais e agrediram o caminhoneiro com coronhadas, afirmando que ele havia danificado a Range Rover. Elias respondia a processo por essa tentativa de homicídio.

Ligação familiar com o crime

Elias também estava ligado a outros crimes violentos através de sua família. Seu sobrinho, João Paulo Maldonado Osório, de 27 anos, foi assassinado com 63 tiros enquanto estava em uma conveniência no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis. João, assim como Elias, tinha um histórico criminal e foi preso em flagrante por agiotagem em 2021.

