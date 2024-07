Desafios contra incêndios florestais em MS continuam na ‘Operação Pantanal 2024’; veja boletim

Conforme o boletim desta segunda-feira (8), da Operação Pantanal 2024, divulgado pelo governo do Estado de Mato Grosso do Sul, há um alerta referente às áreas já queimadas. Segundo o documento, no momento existem pontos de queima em áreas que já foram queimadas em dias anteriores, devido à combinação climática desfavorável somada à vegetação presente no local.

Em relação às condições climáticas, o vento segue predominantemente na direção sul, podendo apresentar fortes rajadas de até 30 km/h, o que requer atenção redobrada por parte das equipes. Há previsão de queda na temperatura para os próximos dias e possibilidade de pequenas precipitações de chuva.

Conforme levantamento, a área queimada em MS é 566 mil hectares, até 2 de julho (atualização semanal). Até agora foram registrados 2.879 focos de calor detectados por satélite.

De acordo ainda com o boletim, 92 bombeiros militares de MS atuam no momento, senso 57 compondo as equipes de combate em solo, quatro no Grupamento de Operações Aéreas e 35

no Sistema de Comando de Incidentes. O reforço conta ainda com policiais militares do governo estadual, integrantes da Força Nacional, da Marinha, do Exército e da Força Aérea, além de 233 brigadistas do IBAMA.

A frota empenhada atualmente na Operação Pantanal 2024 conta com cinco aeronaves “Air Tractor”, sete helicópteros, um cargueiro KC390 Millenium, além de seis caminhões de combate a incêndio, três lanchas e 40 caminhonetes (equipadas com kit pick-up, mochilas costais, sopradores e equipamentos de proteção individual).

Vale ressaltar que o Pantanal de Mato Grosso do Sul tem 9 milhões de hectares, correspondendo a 65% do total da região pantaneira que ainda se estende ao Mato Grosso, Paraguai e à

Bolívia. O bioma passa pela pior estiagem dos últimos 70 anos.